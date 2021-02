per Mail teilen

Eine lautstarke illegale Party hat in der Nacht zum Samstag zahlreiche Bewohner der Ulmer Weststadt geweckt. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine als Prinzessin verkleidete Person gegen 1.15 Uhr eine Musikbox aus dem Fenster gehalten. Mehrere Anwohner riefen wegen Ruhestörung die Polizei. Die feiernden vier jungen Männer und zwei Frauen gehörten mehreren Haushalten an und hielten sich nicht an die Corona-Verordnung.