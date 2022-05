Rüstungskonzern Hensoldt auf Wachstumskurs

Hensoldt-AG im Überblick

Die Hensoldt AG bezeichnet sich selbst als "deutscher Champion der Verteidigungsindustrie". Das Unternehmen mit Hauptsitz in Taufkirchen bei München entwickelt Senortechnologie. Hauptprodukte sind Radargeräte und optoelektronische Systeme für Verteidigung, Sicherheit, Luft-und Raumfahrt. In Deutschland hat der Konzern Standorte in Ulm, Oberkochen, Pforzheim, Immenstaad und Kiel. Weltweit beschäftigt Hensoldt mehr als 6.300 Mitarbeiter (davon rund 2.000 in Ulm). 2021 erzielte das börsennotierte Unternehmen einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro. Seit 2020 besitzt der Bund 25,1 % der Aktien des Unternehmens und damit eine Sperrminorität. Die Bundesrepublik kann somit bei Abstimmungen Beschlüsse, zum Beispiel über einen Verkauf an ausländische Investoren, verhindern.