IHK fordert Rückzahlungs-Aufschub bei Corona-Hilfen

Durch die Rückzahlung von Corona-Soforthilfen dürfe kein Betrieb in Existenzprobleme geraten. Das hat die Industrie- und Handelskammer Ostwürttemberg von Land und Bund gefordert. Viele Betriebe seien aufgrund der Einschränkungen ihres Geschäfts durch die Corona-Verordnungen nicht in der Lage, die Gelder jetzt zurückzuzahlen. Besser wäre, die gesamte Rückzahlung auf das Jahr 2024 zu verschieben, damit die Möglichkeit bestehe, aufgebrauchtes und fürs Wirtschaften notwendiges Eigenkapital wieder aufzubauen, so der Heidenheimer IHK-Präsident Markus Maier. Die IHK fordert deshalb, dass Rückzahlungen derzeit - wenn überhaupt - nur mit Augenmaß und Blick auf die wirtschaftliche Lage eingefordert werden. Allein in der Region Ostwürttemberg gab es laut IHK rund 12.000 Anträge auf Corona-Soforthilfe.