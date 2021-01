per Mail teilen

Zum Beginn der Rückrunde muss Fußball-Zweitligist 1.FC Heidenheim am Dienstagabend bei Eintracht Braunschweig antreten. Wie FCH-Trainer Frank Schmidt am Montag bei der Pressekonferenz sagte, rechnet er gegen den Abstiegskandidaten mit einer starken Gegenwehr. Nach der Hinrunde stehe Braunschweig unter Druck und brauche Punkte, so Schmidt.