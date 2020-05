per Mail teilen

Die drei Kliniken des Ostalbkreises kehren nach zweieinhalb Monaten in den Regelbetrieb zurück. Dafür haben Kreis- und Klinikverwaltung einen Stufenplan entwickelt. Seit Montag werden in Aalen, Ellwangen und Mutlangen durch die Corona-Krise aufgeschobene Operationen nachgeholt. 70 Prozent der OP-Kapazitäten werden etwa für Hüft- und Knieoperationen geöffnet. Ab 25. Mai sollen es dann 80 Prozent sein, teilte der Vorstandsvorsitzende der Kliniken, Ulrich Solzbach, mit. Die erweiterten Hygienebestimmungen würden allen Patienten größtmögliche Sicherheit garantieren. Rund 1.000 Operationen seien seit Anfang März verschoben worden, es werde vielleicht bis Jahresende dauern, sie nachzuholen. Die beiden Ersatz-Kliniken für Corona-Patienten in Aalen und Schwäbisch Gmünd wurden bisher nicht benötigt, bleiben aber zunächst erhalten. Im Notfall sind sie innerhalb einer Stunde einsatzbereit.