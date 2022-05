Umsatz- und Gewinneinbrüche bei Varta

Der Batteriehersteller Varta mit Sitz in Ellwangen (Ostalbkreis) hat im ersten Geschäftsquartal Einbrüche bei Umsatz und Gewinn hinnehmen müssen. Im ersten Quartal 2022 ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um mehr als neun Prozent zurückgegangen. Der Gewinn hat sich fast halbiert. Wie Varta am Donnerstag mitteilte, spielen der Krieg gegen die Ukraine sowie Corona-Folgen eine Rolle. Man sei zwar weniger selbst davon betroffen, aber eben viele Kunden, die nun weniger bestellen. Trotzdem sieht sich Varta gut aufgestellt und hält am ursprünglichen Jahresziel fest. Bis zum Jahresende erwarte man einen Umsatz von fast einer Milliarde Euro und investiere weiter in neue Produktionskapazitäten für Lithium-Ionen-Batterien.