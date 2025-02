Ruben Rupp, AfD-Politiker aus dem Ostalbkreis, will sein Landtagsmandat weiterhin wahrnehmen, trotz Einzugs in den Bundestag. Der Grund ist Misstrauen gegenüber seinem Nachrücker.

Der 34-jährige Ruben Rupp, Landtagsabgeordneter der AfD und stellvertretender Landesvorsitzender, ist neuer Bundestagsabgeordneter. Er wurde bei der Wahl am 23. Februar für den Wahlkreis Backnang-Schwäbisch Gmünd gewählt. Rupp will aber auch im Landtag bleiben.

Der AfD-Politiker hat dem SWR bestätigt, dass er beide Mandate ausüben will. Zuerst hatte die "Rems-Zeitung" darüber berichtet . Hintergrund ist, dass in den Landtag Sören Lührs nachrücken würde. Lührs ist inzwischen allerdings aus der Partei ausgetreten. Rupp fürchtet jetzt, dass sein Nachrücker keine Politik im Sinne der AfD machen werde.

Rupp testet Vereinbarkeit von Bundes- und Landtagsmandat

Die Entscheidung Rupps, beide Mandate auszuüben, kommt überraschend. Noch am Wahlabend hatte er dem SWR gesagt, mit einem weinenden und einem lachenden Auge den Landtag zu verlassen. Dort hat er seit 2021 ein Mandat.

Ruben Rupp, AfD-Politiker aus dem Ostalbkreis bei einer Rede im Landtag. Er will Landtags- und Bundestagsmandat gleichzeitig ausüben. IMAGO IMAGO / Arnulf Hettrich

Rupp will in den nächsten Wochen prüfen, ob Bundestags- und Landtagsmandat vereinbar sind. Derzeit plant er, bis zur baden-württembergischen Landtagswahl im März kommenden Jahres beide Mandate zu behalten. Formal ist das erlaubt. Allerdings gelten beide Aufgaben als Vollzeitjob. Es gibt in beiden Parlamenten Anwesenheitspflicht an Plenartagen. Bei Abwesenheit müssen Strafen bezahlt werden. Das gilt auch für Vorsitzende von Ausschüssen, wenn sie bei den Sitzungen nicht da sind. Rupp hat deshalb angekündigt, den stellvertretenden Vorsitz im Ständigen Ausschuss des Landtages abzugeben.

Doppeltes Mandat, nur eine Diät

Die Doppelmitgliedschaft ist laut einer Aufstellung des Deutschen Bundestages sehr selten. Seit 1990 gab es 13 Fälle, darunter Oskar Lafontaine von den Linken, der vier Monate lang gleichzeitig auch im Saarland Abgeordneter war und Frauke Petry (fraktionslos), die zwei Jahre lang auch im sächsischen Landtag war. Im baden-württembergischen Landtag gab es so einen Fall bisher noch nicht.

Doppeltes Gehalt gibt es übrigens nicht, so die Auskunft der Landtagsverwaltung. Bezahlt wird die höhere Diät. Das ist die für einen Bundestagsabgeordneten mit monatlich gut 11.000 Euro. Es gibt jedoch für beide Parlamente die Kostenpauschalen für Büro und Mitarbeiter.