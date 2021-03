Aus dem Wahlkreis Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) zieht ein Trio in den Landtag ein: Außer der direkt gewählten Martina Häusler auch der CDU-Kandidat Tim Bückner und Ruben Rupp von der AfD.

Das Ergebnis seiner Partei auf Landesebene bezeichnet Ruben Rupp zwar als "bitter", dennoch hat der 31-jährige AfD-Politiker in seinem Wahlkreis das Ticket für den Landtag über das Zweitmandat gelöst. Im Interview verrät er, wie sich das anfühlt, welche Ziele er verfolgt und wie er es findet, dass gleich drei Abgeordnete den Wahlkreis Schwäbisch Gmünd im künftigen Landtag vertreten werden.Wie fühlt es sich an als Landtagsabgeordneter?

Imago Imago/onw-images

SWR: Herr Rupp, wie fühlt es sich an als Landtagsabgeordneter?

Ruben Rupp: Es fühlt sich super an! Ich bin ja hier in der Region geboren und aufgewachsen - und das ist umso schöner, wenn man wirklich für die Leute, die einen kennen, in den Landtag kommt. Ich nehme das auch sehr ernst und es ist für mich die höchste Ehre, die man haben kann. Und dementsprechend werde ich mich auch Tag und Nacht für die Region einsetzen. Und natürlich gibt es auch viele Baustellen, die ich angehen möchte.

Welche Projekte wollen Sie vorantreiben?

Zum Beispiel den Böbinger Tunnel. Da gab es eigentlich die Zusage vom Bund, dass er genehmigt wird und die Zuschüsse kommen. Jetzt werden uns da Steine in den Weg gelegt. Was mir ganz wichtig ist, ist die Automobilindustrie, die ist schwer unter Beschuss. Bei Bosch AS, wo Lenksysteme produziert werden, verlieren wir in den nächsten Jahren knapp die Hälfte von 4.700 Arbeitsplätzen. Das Thema habe ich sehr stark auf dem Schirm und ich was die Politik, die jetzt die Grünen betreiben, angeht: Da werde ich dagegenhalten. Die wollen den motorisierten Individualverkehr abschaffen oder zumindest stark einschränken. Und das ist für uns ein riesiges Problem, weil die ganzen Arbeitsplätze verloren gehen. Und ich bin gespannt, was die neuen Abgeordnetenkollegen von der CDU und den Grünen dazu sagen.

Sind drei Abgeordnete für Schwäbisch Gmünd was Positives?

Ich bin da sehr pragmatisch und für die Region arbeite ich mit jedem zusammen. Leider hat man aber auch schon im Wahlkampf versucht, uns auszugrenzen. Auch der Herr Bückner von der CDU. Vielleicht ändert er seine Meinung jetzt mal. Aber gerade die Grünen neigen dazu, zu sagen, wir machen überhaupt nichts zusammen, egal ob es sinnvoll ist oder nicht. Wir sind immer konstruktiv und das werde ich auch so handhaben.