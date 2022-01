Corona-Folgen: Kulturzentrum "Roxy" in Ulm startet "Booster Bar"

per Mail teilen

Die "Lockdown Bar" war mal, seit neuestem gibt es im Ulmer Veranstaltungszentrum "Roxy" das Internet-Angebot "Booster Bar".

Die Bar ist eine Neuauflage der Online-Reihe "Lockdown Bar", die von Januar bis Mai 2021 Musik, Interviews und Tanz im Internet bot. Trotz geboosterter Neuauflage: ein Teil des Konzeptes bleibt. Die Ulmer Künstlerin Ariane Müller als Moderatorin, Barmann Michel hinter der Theke, ein Talkgast und eine Band - das hat sich auch schon in der "Lockdown Bar" bewährt.

Lockdown Bar über die Grenzen Ulms hinaus bekannt

Und die ist offenbar über die Grenzen von Ulm hinaus bekannt geworden: Ariane Müller etwa hat auf einer Tournee im vergangenen Sommer erlebt, dass ihr ein Zuschauer in Rostock eine Flasche als Geschenk für Barmann Michel mit den Worten mitgab, er habe immer die "Lockdown Bar" im Internet geschaut und er werde mal in den Biergarten nach Ulm kommen.

"Das war ganz süß, dass es da Menschen gibt, die sich drauf freuen."

Rund 20 Menschen stehen hinter der "Booster Bar 2022", mehr Interaktives und Technik sollen den Livestream in der neuen Staffel interessanter machen. Wie häufig die "Booster Bar" stattfindet, ist laut Veranstalter noch unklar. Sicher ist: am Samstag, 15. Januar, um 20:30 Uhr heißt es auf "Youtube"wieder: "Hallo und herzlich willkommen im Roxy. Ihr seid hier live mit dabei in der Lockdown Bar Staffel zwei, oder wie sie jetzt heißt "Booster Bar".

Corona-Folgen: Keine Veranstaltungen im Ulmer Kulturzentrum Roxy

Ernster Hintergrund der Kulturinitiative im Internet: Im Roxy findet seit dem 3. Dezember keine Veranstaltung mehr statt. Weil vieles Corona-bedingt abgesagt werden musste oder es sich wirtschaftlich nicht lohne, so Geschäftsführer Christian Grupp im SWR-Interview. Wann es wieder in den Normalbetrieb geht, ist unklar. Roxy-Geschäftsführer Grupp rechnet mit "ein, zwei Monaten".