Der Höhepunkt der närrischen Zeit steht an: Die Narrenzünfte feiern noch einmal kräftig, vor allem am Rosenmontag und Faschingsdienstag. Umzüge gibt es von Essingen bis Ehingen.

Die Narrenzünfte von Essingen bis Ehingen feiern den Abschluss der närrischen Zeit. Noch bis zum Faschingsdienstag sind viele Umzüge geplant. Tausende Zuschauer werden am Straßenrand erwartet.

Viele Umzüge am Sonntag

Die Trommgesellenzunft in Munderkingen lädt zum großen Umzug am Sonntag um 14 Uhr ein, der Kinderumzug folgt am Montag. Die Haugga-Narra in Essingen und die Neulermer Narren in Neuler im Ostalbkreis laden ebenfalls am Sonntag zum närrischen Treiben ein. Im Kreis Heidenheim erwartet der Faschingsverein Dischingen 150 Gruppen und 15.000 Besucher. Alle Umzüge setzen sich um 13:33 in Bewegung. Um 14:01 geht es in Dietenheim im Alb-Donau-Kreis los.

Rosenmontag: Große Umzüge in Bopfingen, Ellwangen und Westerheim

Am Rosenmontag ziehen 25 Vereine und Zünfte durch Bopfingen (Ostalbkreis), Start ist 14:03. Danach wird in der Stauferhalle weitergefeiert. Eine halbe Stunde früher fängt der Rosenmontagsumzug in Ellwangen-Pfahlheim statt. In Westerheim im Alb-Donau-Kreis werden ab 13:31 Uhr 90 Gruppen erwartet.

Der Faschingsdienstag

Große Umzüge am Faschingsdienstag gibt es zum Beispiel in Neresheim, um 14 Uhr starten 30 Gruppen ihren Zug durch die Stadt. In Ellwangen sind zur selben Zeit bis zu 80 Gruppen unterwegs. Und auch in Schwäbisch Gmünd schlängelt sich ein langer närrischer Lindwurm durch die Stadt, mehr als 90 Gruppen setzen sich am Dienstag um 13:30 Uhr in Bewegung. Tradition hat auch der Umzug in Ehingen im Alb-Donau-Kreis, der um 14 Uhr beginnt und von der Ehinger Narrenzunft Spritzenmuck Kügeleshausen organisiert wird.

Mit dem traditionellen Brunnensprung verabschieden sich die Munderkinger Narren von der Fasnet (Archivbild). dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Felix Kästle (Archivbild)

Abschied von der närrischen Zeit

Am Dienstagabend werden die Narren dann wieder aus den Rathäusern vertrieben. In Ulm beispielsweise gibt es um 19 Uhr das traditionelle Narren-Gericht auf dem Fischerplätzle, bei dem die Narren symbolisch aus der Stadt vertrieben werden, so schreibt es die Narrenzunft Ulm. In Munderkingen im Alb-Donau-Kreis gibt es um 18:30 Uhr den Brunnensprung, anschließend wird auch hier der Rathausschlüssel zurück an den Bürgermeister gegeben.