Der 22-jährige Fechter Maurice Schmidt ist gerade bei den Paralympics in Tokio. Er ficht mit Degen und Säbel im Rollstuhl. Jetzt hat er im Achtelfinale knapp verloren.

Im Interview erzählt der junge Rollstuhlfechter vom SV Böblingen, der in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) geboren wurde, wie er die Paralympics in Tokio in Corona-Zeiten erlebt hat und was er für seinen Sport mit nach Hause nimmt.

SWR: Wie ist Ihre Stimmung jetzt nach Ihrem Ausscheiden im Achtelfinale?

Maurice Schmidt: Ich bin schon ein bisschen traurig, dass ich es nicht geschafft habe, die Gefechte für mich zu entscheiden. Aber insgesamt bin ich zufrieden mit meiner Leistung. Ich habe sehr viel gelernt aus beiden Wettkämpfen: verschiedene Dinge, die ich jetzt einfach mitnehmen muss. Vor allem dann in drei Jahren in Paris.

Traurig und gleichzeitig mega glücklich: Maurice Schmidt. privat/Maurice Schmidt

Sie sind seit 20. August in Tokio. Was bedeutet Ihnen diese Teilnahme bei den Paralympics, die ja um ein Jahr verschoben werden mussten?

Ich habe die letzten fünf, sechs Jahre meines Lebens wirklich nur danach gewichtet, in Tokio bei den Paralympics dabei zu sein. Und jetzt hat es endlich geklappt. Es war ein großer Meilenstein, und da bin ich einfach mega glücklich. Jetzt muss ein neues Ziel her.

Wie erleben Sie denn die Paralympischen Spiele und auch das olympische Dorf in Tokio?

Es ist schon extrem, wie viel für uns hier gemacht wird. So viele Menschen aus der ganzen Welt mit unterschiedlichsten Behinderungen laufen hier alle fröhlich herum, es ist alles ganz normal und eine total tolle Stimmung überall. Natürlich durch Corona ein bisschen eingeschränkt, die Zuschauer fehlen beim Wettkampf, was schon schade ist. Aber es ist einfach so toll, hier dabei zu sein. Die ganze Welt guckt auf einen und das merkt man einfach, wenn man hier ist.

Rollstuhlfechten ist ja in der Öffentlichkeit nicht so bekannt wie andere Sportarten. Wie sind Sie darauf gekommen?

Ich habe davor schon mit meinen Prothesen verschiedene Sportarten betrieben: Fußball, Tischtennis, Tennis. Und dann hat auf dem Stadtfest eine Kollegin meiner Mutter das Rollstuhlfechten gesehen und uns Bescheid gesagt. Dort habe ich bald gemerkt, wie viel es mir Spaß macht und dass ich beim Fechten wirklich mein ganzes Potenzial zeigen kann. Nach einem Dreivierteljahr war ich dann bei den Deutschen Meisterschaften richtig erfolgreich, nach drei, vier Jahren schon bester deutscher Fechter und auch international am Start. So habe ich gemerkt: da geht halt was.