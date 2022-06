Rollerfahrer bei Flucht vor Polizei fast ertrunken

Ein 20-jähriger Rollerfahrer wäre am Montag in Nördlingen-Baldingen (Landkreis Donau-Ries) bei der Flucht vor der Polizei fast ertrunken. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Nachdem der junge Mann vor einer Verkehrskontrolle geflohen war und sämtliche Stoppversuche der Polizei ignorierte, stürzte er beim Abbiegen an einem Bahnübergang. Der 20-Jährige stieg sofort wieder auf seinen Roller und setzte seine Flucht über Feldwege und Wiesen fort. Die Polizisten verloren den Mann aus den Augen, entdeckten ihn aber kurze Zeit später röchelnd und nach Luft schnappend in einer Bauwassergrube. Weil der junge Mann offenbar zu ertrinken drohte, sprang einer der Polizisten in das 1,80 Meter tiefe Becken und rettete ihn. Den 20-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.