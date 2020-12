Hilfe für Schulen in Namibia, statt eigener Weihnachtsfeier: Die Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm spenden mehr als 8.000 Euro an den gemeinnützigen Verein "Support Ulm". Dieser will zwei Schulen in Namibia unterstützen und mit dem Geld dringend benötigtes Lehrmaterial und Bücher kaufen. Man wolle in diesem Jahr an die denken, die die Corona-Pandemie besonders hart treffe, so das RKU.