Etwa 130 Beschäftigte der Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm (RKU) haben sich am Donnerstag nach Angaben der Gewerkschaft Verdi zu einer Protestaktion versammelt. Anlass ist die nächste anstehende Verhandlungsrunde im Tarifstreit mit dem Sana-Gesundheitskonzern. Die Beschäftigten fordern eine Angleichung der Entgelte an das Niveau des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst. Die RKU-Beschäftigten erwarteten echte Wertschätzung, so Verdi.