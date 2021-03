Der Ulmer SPD-Landtagsabgeordneter Martin Rivoir hat in einer Anfrage an die Landesregierung Auskunft gefordert, inwiefern die sogenannten "Klardenker" Verbindungen zur rechtsradikalen Szene haben. Zudem will er wissen, warum die Kundgebung am Samstagnachmittag in UIm wegen Verstößen gegen Corona-Auflagen nicht aufgelöst wurde. Rivoir hatte am Samstag an der Gegendemo teilgenommen.