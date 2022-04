Ringeisen-Werk nimmt Waisenkinder mit Behinderung auf

Mehr als 80 mehrfachbehinderte Waisenkinder aus der Ukraine werden voraussichtlich am Wochenende in Ursberg im Kreis Günzburg ankommen. Das Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) wird sie nach eigenen Angaben aufnehmen. Ein Gebäude in Ursberg ist schon vorbereitet. Die Gruppe mit den Waisenkindern und zusätzlich knapp 40 Pflegekräften samt Angehörigen sei jetzt in Polen angekommen, teilte die kirchliche Einrichtung mit. Unter den 82 Menschen mit Mehrfachbehinderung seien auch Kleinkinder und junge Erwachsene, viele seien mangelernährt und dehydriert. 23 von ihnen können nur liegend transportiert werden, wie - das sei noch nicht geklärt. Am Freitag sollen zunächst zwei Reisebusse eines privaten Unternehmers aus Jettingen mit Helferinnen und Helfern Richtung Polen starten. Sie werden auch Medikamente, Rollstühle und Verpflegung mitnehmen. Die Reisefähigen aus der evakuierten Gruppe werden am Wochenende in Ursberg erwartet.