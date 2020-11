per Mail teilen

Die Rinderschlachtung bei Ulmer Fleisch im Donautal ist wieder angelaufen. Der Geschäftsführer des Bereichs, Stefan Rossmann, sagte dem SWR, man sei derzeit auf etwa zwei Drittel der ursprünglichen Kapazität angelangt. Landwirte hätten wieder Schlachtvieh anliefern können. Nächste Woche werde die volle Auslastung erwartet. Vor zwei Wochen hatte "Ulmer Fleisch" die Rinderschlachtung wegen zahlreicher Corona-Infektionen von Beschäftigten einstellen müssen.

Das Landratsamt gab am Freitagabend die Zahl der seit Beginn des Ausbruchs positiv auf das Coronavirus getesteten Beschäftigten mit 88 an. Dazu kämen fünf, die vor der Arbeitsaufnahme positiv getestet wurden, also nicht mit der Covid19-Erkrankung im Betrieb gearbeitet haben.