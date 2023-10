Bei einem Einsatz wegen entlaufener Rinder am Mittwoch in Amstetten (Alb-Donau-Kreis) hat die Polizei die Tiere letztendlich erschossen. Schon der Besitzer warnte vor den aggressiven Tieren.

Die Polizei hat in Amstetten zwei entlaufende Rinder erschossen. Die Tiere waren am Mittwochnachmittag ausgebüxt und auf der Hauptstraße in Höhe des Bahnhofs unterwegs. Beim Eintreffen der Polizei warnte der Besitzer bereits vor dem aggressiven Verhalten der Tiere und rief zu äußerster Vorsicht auf, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Gefahr durch aggressives Verhalten - Polizei schießt

Die Tiere hatten offenbar eine Absperrung durchbrochen, so konnten sie ausbüxen. Alle Versuche, die Rinder wieder einzufangen, misslangen. Laut Polizei flüchteten sie in Richtung Bahngleise und Geislinger Steige. Nach eineinhalb Stunden erschoss die Polizei schließlich die flüchtenden Tiere. Eine Gefahr habe sich nicht anders abwenden lassen.