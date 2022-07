Riesenmüllberg nach Schwörmontag

Der Schwörmontag hat in Ulm einen noch nie so großen Müllberg hinterlassen wie in diesem Jahr. Wie die Stadt mitteilt, haben die Feiernden mehr als 25 Tonnen Abfälle hinterlassen. die die Entsorgungsbetriebe, EBU, wegräumen mussten. Das sei deutlich mehr gewesen als sonst. Auffällig sei die große Menge an zerbrochenen Flaschen und Plastikbechern, die trotz Pfands weggeworfen wurden. Auch einige Holzflöße würden noch an der Donau darauf warten, von ihren Besitzern abgeholt zu werden. Ansonsten werden die EBU sie ab Donnerstag entsorgen. Die weit mehr als 100 liegengelassenen Schlauchboote, schwimmenden Einhörner und Flamingos wandern sofort in den Müll. Zeitgleich mit dem Stadtfeiertag in Ulm hatten die Entsorgungsbetriebe eine Plakataktion "Ulm bleibt sauber" gestartet. Sie soll auf die Vermüllung in Ulm aufmerksam machen. Es wachse zwar ein Bewusstsein für eine intakte Umwelt, doch es würden nach wie vor viele Menschen ihren Müll einfach liegen lassen.