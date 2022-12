Niederstotzingen: Exotische Spinne in Supermarkt entdeckt

Feuerwehrleute haben am Donnerstag in einem Niederstotzinger Supermarkt eine exotische Spinne aus einer Traubenpackung geholt. Die Spinne war so groß wie ein Handteller.

Eine Spinne hat Donnerstagabend in einem Supermarkt in Niederstotzingen (Kreis Heidenheim) für Aufregung gesorgt. Eine Mitarbeiterin hatte die handtellergroße Spinne in einer Packung Trauben aus dem Libanon entdeckt.

Diese handtellergroße Spinne saß am Donnerstag in einer Packung Trauben in einem Niederstotzinger Supermarkt. 1000

Spinne aus den Subtropen - Supermarkt geräumt

Die Feuerwehr wurde gerufen, der Supermarkt kurzzeitig geräumt. Die Feuerwehr Niederstotzingen nahm den "blinden Passagier" mit und vermutet, dass es sich um eine sogenannte Riesenkrabbenspinne handelt. Die gilt zwar nicht als tödlich, sie beißt aber äußerst schmerzhaft zu. Die Spinne ist vor allem in den Tropen und Subtropen beheimatet.

Wohin mit der Spinne aus Niederstotzigen?

Unterschlupf hat die Spinne vorübergehend in der Feuerwache in Niederstotzingen gefunden. Dort suchen die Feuerwehrleute in Zusammenarbeit mit der Leitstelle in Aalen nach einem Spezialisten und einem Ort, wo sie das Tier hinbringen können.