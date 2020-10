per Mail teilen

Der Spezialist für Antriebs- und Steuerungstechnik Bosch Rexroth hat am Montag auf dem Ulmer Eselsberg Richtfest für das zweite Gebäude seines Kunden- und Innovationszentrums gefeiert. Bis Frühjahr nächsten Jahres soll der Neubau fertig sein. 250 Beschäftigte sollen dort nach Unternehmensangaben an Produkten von morgen forschen. Dazu gehört auch der Hydraulikbereich des Bosch Rexroth-Standortes in Elchingen (Kreis Neu-Ulm).