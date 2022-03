Ricarda Lang: Rabatte nicht nur für Autofahrer

In der Diskussion um die hohen Energiepreise hat die Grünen-Vorsitzende und Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Backnang/Schwäbisch Gmünd, Ricarda Lang, einen Tankrabatte für Autofahrerfahrer als alleinige Maßnahme abgelehnt. Die Bürger müssten entlastet werden, die am wenigsten hätten, sagte Lang am Dienstag im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Finanzminister Christian Linder (FDP) will die Autofahrer angesichts hoher Benzinpreise mit einer Rabattaktion entlasten. Mit seinem Vorschlag stößt er bei seinen Ampel-Partnern auf Widerspruch.