Bundestagsabgeordnete Ricarda Lang aus BW zur neuen Grünen-Vorsitzenden gewählt

Die Bundestagsabgeordnete Ricarda Lang aus dem Wahlkreis Backnang/Schwäbisch Gmünd ist beim Online-Parteitag der Grünen am Samstag zur neuen Parteivorsitzenden gewählt worden.

Das Ergebnis muss noch per Briefwahl bestätigt werden, das soll bis Mitte Februar geschehen.

Ricarda Lang will Grüne mit Realismus und Tatendrang führen

In ihrer Bewerbungsrede für den Co-Parteivorsitz der Grünen hatte Lang betont, ihr seien praktische Verbesserungen wichtiger als unrealistische Ideale. Die Regierungsbeteiligung sei für die Grünen eine riesige Chance, auch wenn dabei Kompromisse notwendig seien, sagte sie am Samstag auf dem weitgehend digitalen Parteitag. "Wir machen Politik doch nicht nur, um uns auf die Schulter zu klopfen", so Lang. "Regieren ist doch keine Strafe, das ist eine riesengroße Chance." Es gehe darum zu gestalten, nicht "mit einer weißen Weste" am Rand zu stehen.

"Bei der Corona-Krise und auch bei der Klimakrise gibt es kein Abwarten", fügte Lang hinzu. Auch die Verbesserung der Lage von Familien mit geringem Einkommen sei ihr ein wichtiges Anliegen.

Mehr dazu in Kürze.