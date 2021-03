Die Polizei hat am Dienstag in Neu-Ulm einen mutmaßlichen Rezept-Fälscher festgenommen. Der 30-Jährige wollte laut Mitteilung in einer Apotheke mit einem gefälschten Rezept an verschreibungspflichtige Beruhigungsmittel kommen. Eine Apothekenmitarbeiterin hatte die Polizei gerufen. Die Beamten fanden bei dem Mann weitere gefälschte Rezepte sowie Betäubungsmittel. In der Wohnung des 30-Jährigen stellten sie zudem ebenfalls verschreibungspflichtige Medikamente sicher.