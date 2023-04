Müssen eine Frau und ihr Partner lebenslang in Haft? Im Prozess um den Mord in einer Wohngemeinschaft in Laichingen haben die Anwälte der Verurteilten jetzt Revision eingelegt.

Im Prozess um einen getöteten Mitbewohner in einer Wohngemeinschaft in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) ist Revision gegen das Urteil eingelegt worden. Das Landgericht Ulm hatte Anfang April eine 27-jährige Frau und ihren 24-jährigen Partner wegen Mordes jeweils zu lebenslanger Haft verurteilt. Mord in Laichinger WG: Urteil wird geprüft Nach Auskunft des Landgerichts Ulm müssen die Verteidigerin und der Verteidiger der beiden Angeklagten die Revision jetzt schriftlich begründen. Außerdem überprüft der Bundesgerichtshof das Urteil auf mögliche Rechtsfehler. Das Gericht sah es in seinem Urteil Anfang April als erwiesen an, dass die Frau und ihr Partner ihren 31-jährigen Mitbewohner in der Wohngemeinschaft in Laichingen im Juni vorigen Jahres umgebracht haben. Die Verteidigung hatte im Prozess auf Freispruch für die angeklagte Frau und eine Haftstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung für ihren Partner plädiert. Rechtsmittel nach Urteil: Berufung und Revision Die Berufung ist ein sogenanntes Rechtsmittel. Man kann sie einlegen, um ein erstinstanzliches Urteil komplett, vor allem aber inhaltlich überprüfen zu lassen. Das heißt: Das gesamte Verfahren der Vorinstanz kann mit neuer Beweisaufnahme in einem Berufungsverfahren neu aufgerollt werden. Wer Berufung oder Revision einlegen will, muss bestimmte Fristen einhalten. Bei der Revision wird ein Urteil nur in rechtlicher Hinsicht überprüft, also auf Verfahrens- oder Rechtsfehler. Sie muss bei Strafverfahren eine Woche nach Urteilsverkündung eingelegt werden. Typischerweise nach dem Urteil im Berufungsverfahren. Aber auch gegen ein erstinstanzliches Urteil kann man Revision einlegen ("Sprungrevision"). Zuständig sind Oberlandesgerichte und Bundesgerichtshofe. Wird die Revision abgelehnt, bleibt noch unter Umständen eine Verfassungsbeschwerde oder manchmal - aber sehr selten - ein Wiederaufnahmeverfahren.