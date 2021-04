per Mail teilen

Das Landgericht Augsburg hatte den Angeklagten wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu knapp zehn Jahren Haft verurteilt. Der Anwalt des 24-Jährigen will das Urteil vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe auf Rechtsfehler überprüfen lassen. Das Strafmaß sei für eine Verurteilung wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu hoch, sagte der Verteidiger dem SWR. Außerdem kritisiert er die Art und Weise des Richters, mit dem Angeklagten zu sprechen. Dieser habe ihm bei seinen teils "philosophischen Ausführungen" nicht folgen können. Das Landgericht Augsburg hatte es als erwiesen angesehen, dass der Mann den drei Jahre alten Sohn seiner damaligen Lebensgefährtin 2019 durch Schläge so stark verletzt hatte, dass der Junge starb.