Rettungswagen verunglückt

Zwei Verletzte und einen Sachschaden von 90.000 Euro gab es an Heiligabend bei einem Unfall mit einem Rettungswagen im Ostalbkreis. Laut Polizei befand sich der Wagen auf dem Weg zu einem medizinischen Notfall. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam das Auto auf der kurvenreichen Strecke zwischen Kirchheim am Ries und Benzenzimmern von der Straße ab und kippte an der Böschung auf die Seite. Die 38 und 39 Jahre alten Insassen wurden eingeklemmt und leicht verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus. Am Notarztwagen entstand Totalschaden, so die Polizei am Wochenende.