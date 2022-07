Rettungsübung im Einhorn-Tunnel geplant

Im Einhorn-Tunnel an der B29 in Schwäbisch Gmünd ist für den 16. Juli eine große Rettungsübung geplant. Das hat das Landratsamt des Ostalbkreises angekündigt. Rund 150 Feuerwehrleute aus den Gmünder Raum sowie das Technische Hilfswerks und das Deutsches Rotes Kreuz werden sich an der Großübung beteiligen. Alle vier Jahre ist eine solche Rettungsübung bei großen Tunneln gesetzlich vorgeschrieben. Welche Szenarien neben einem Feuer im Tunnel oder einem Massencrash durchgespielt werden, wollen die Organisatoren vorab nicht verraten. Die Rettungskräfte sollen unvorbereitet mit der Situation vor Ort konfrontiert werden. Der gut zwei Kilometer lange Einhorn-Tunnel bleibt für die Übung den ganzen Tag gesperrt. Deshalb muss am 16. Juli in Schwäbisch Gmünd mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.