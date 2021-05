per Mail teilen

Rettungskräfte sind am Freitag in Aalen massiv behindert worden. Sie wurden von mehreren Männern angegriffen, als sie nach einem Unfall eine schwerverletzte Zwölfjährige versorgen wollten.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die zwölfjährige Radfahrerin beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Als Rettungskräfte sich um das Mädchen kümmerten, stürmte der 37-jährige Vater des Mädchens auf die Rettungskräfte zu, stieß sie zur Seite und schrie sie an. Kurz darauf bedrohte er auch Polizeibeamte.

Kind war ohne Helm unterwegs

Die Zwölfjährige war am Freitagabend gegen 20:30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf einem Gehweg parallel zur Bahnhofstraße in Richtung Aalen-Wasseralfingen unterwegs und plötzlich auf die Straße gefahren, ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei prallte sie mit dem Auto einer 25-Jährigen zusammen.

Das Mädchen hatte keinen Helm auf. Die Schwerverletzte wurde zunächst in das Krankenhaus in Aalen gebracht, später musste sie jedoch wegen der Schwere ihrer Verletzungen in ein anderes Krankenhaus verlegt werden.

Polizei und Rettungskräfte gefilmt und beleidigt

An der Unfallstelle vor dem türkischen Festsaal in der Aalener Bahnhofstraße hatten sich noch weitere Männer eingemischt, einige filmten den Rettungseinsatz mit ihrem Smartphone. Zudem beleidigten sie die Rettungskräfte und die Polizei, so die Mitteilung.

Wie inzwischen feststeht, wurden Videos von der Unfallstelle teilweise in den sozialen Medien verbreitet. Auch dazu ermittelt die Polizei.

Randale an der Notaufnahme

Nachdem die Zwölfjährige zur Notaufnahme des Krankenhauses in Aalen gebracht worden war, kam es zu Drohungen und Randale. Laut Polizei bedrohte der 37-jährige Vater Beschäftigte des Krankenhauses mit dem Tod. Er verlangte, sofort zu seinem Kind gelassen zu werden. Die Ermittlungen dauern an.