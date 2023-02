per Mail teilen

Der in Ulm stationierte Rettungshubschrauber "Christoph 22" ist im Jahr 2022 fast 1.600 Einsätze geflogen - rund 100 mehr als im Vorjahr. Jetzt gibt es eine weitere Neuerung.

Exakt 1.567 Mal hob der Rettungshubschrauber "Christoph 22" im Vorjahr vom Bundeswehrkrankenhaus in Ulm zu Einsätzen ab - ihm Schnitt mehr als vier Mal am Tag. Das hat der ADAC am Donnerstag bekanntgegeben. Seine Einsatzgebiete sind neben dem Raum Ulm/Neu-Ulm die Schwäbische Alb und Teile Oberschwabens sowie Bayerisch-Schwaben.

Rettungshubschrauber fliegt jetzt am Abend länger

Seit Dezember 2021 kann der Ulmer Hubschrauber auch in der Dunkelheit bis 20 Uhr fliegen. Die Alarmierungszeit wurde jetzt sogar bis auf 22 Uhr ausgeweitet, teilte der Ulmer Landtagsabgeordnete Michael Joukov (Grüne) ebenfalls am Donnerstag mit. Die Piloten haben dazu spezielle Nachtsichtbrillen.

Erst im letzten Juni wurde auf dem Bundeswehrkrankenhaus für mehr als zwölf Millionen Euro ein neuer Landeplatz in Betrieb genommen. Anfangs wurde der Hubschrauber von der Bundeswehr selbst betrieben, 2003 übernahm der ADAC.

Deutschlandweit neuer Rekord bei Rettungsflügen

Deutschlandweit sind die 50 Hubschrauber der ADAC Luftrettung im vergangenen Jahr so häufig unterwegs gewesen wie nie zuvor. Sie wurden insgesamt 55.675 Mal alarmiert. Am häufigsten rückte der Helikopter aus Koblenz aus. Er war 2.192 Mal im Einsatz.

Die Hubschrauber rücken zu einem Drittel wegen Unfällen aus, dahinter folgen nach Angaben des ADAC Notfälle des Herz-Kreislauf-Systems wie Herzinfarkte und Herzrhythmusstörungen und neurologische Notfälle wie zum Beispiel ein Schlaganfall.