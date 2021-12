per Mail teilen

Der in Ulm stationierte Rettungshubschrauber "Christoph 22" wird künftig auch in der Dunkelheit im Einsatz sein. Nach Mitteilung der ADAC-Luftrettung kann er nun im Winterhalbjahr bis 20 Uhr alarmiert werden. Damit werde die notfallmedizinische Versorgung in der Region deutlich verbessert, heißt es. Technisch möglich werden die Flüge bei Dunkelheit durch spezielle Nachtsichtbrillen. Die Testphase wird vom Bundeswehrkrankenhaus Ulm wissenschaftlich begleitet.