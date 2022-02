ADAC-Rettungshubschrauber fast 1.500 Mal im Einsatz

Der Rettungshubschrauber des ADAC in Ulm ist im vergangenen Jahr zu 1.452 Einsätzen geflogen, das waren 26 weniger als im Vorjahr. Dies seien waren durchschnittlich vier Alarmierungen pro Tag gewesen, teilte am Donnerstag der ADAC mit. Der Hubschrauber mit dem Namen "Christoph 22" flog am häufigsten zu Unfällen, am zweithäufigsten zu Notfallpatienten mit Herzproblemen.