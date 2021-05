per Mail teilen

Seit fast 50 Jahren wird der gelbe "Christoph22" bei Notfällen auf der Schwäbischen Alb oder im Raum Ulm/Neu-Ulm gerufen. In diesem Jahr absolvierte die Crew bereits 450 Einsätze.

Der in Ulm stationierte Rettungshubschrauber "Christoph 22" hat Anfang Mai seinen 50.000sten Einsatz absolviert Bundeswehrkrankenhaus Ulm Notfallmedizinisches Zentrum

Der in Ulm stationierte Rettungshubschrauber hat Anfang Mai seinen 50.000sten Einsatz geflogen. Laut einer Mitteilung des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs, ADAC, rückte das Team am Ulmer Luftrettungszentrum in den vergangenen Jahren zu durchschnittlich 1.400 Notfällen aus.

Lebensretter aus der Luft

Schlaganfälle oder Verkehrsunfälle, auch Arbeits- und häusliche Unfälle sowie akute Herz-Kreislauf-Erkrankungen - die meisten Einsätze fliegt der in Ulm stationierte Rettungshubschrauber wegen internistischer Notfälle. Inzwischen hat er zur Patientenversorgung auch Blutkonserven an Bord. Ulm ist laut ADAC die zweitälteste Luftrettungsstation in Deutschland.

"Die Station in Ulm ... ist in der Region als schneller Lebensretter aus der Luft nicht mehr wegzudenken." Frédéric Bruder, Geschäftsführer ADAC Luftrettung

"Christoph22" - der gelbe Hubschrauber der ADAC Luftrettung - ist vor allem im Raum Ulm/Neu-Ulm und auf der Schwäbischen Alb unterwegs, teilweise auch in Oberschwaben und in Bayerisch-Schwaben.

Ulmer Rettungshubschrauber bald 50 Jahre im Einsatz

Stationiert ist der Rettungshubschrauber beim Bundeswehrkrankenhaus in Ulm. 28 Teammitglieder wechseln sich aktuell bei den Einsätzen am Luftrettungszentrum ab: Dazu gehören laut Mitteilung drei Piloten sowie 18 Notärzte und sieben Notfallsanitäter. Im November ist der gelbe Rettungshubschrauber bereits 50 Jahre im Einsatz.