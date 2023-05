Unfall in Ulm: Autofahrer wiederbelebt

In Ulm hat am frühen Dienstabend ein Unfall in der Neuen Straße für erhebliche Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Grund war ein Rettungseinsatz für einen kollabierten Autofahrer.

Ein Rettungseinsatz hat am Dienstagabend in Ulm für erhebliche Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr gesorgt. In Höhe des Kinos Xinedome in der Neuen Straße waren laut Polizei kurz vor 17 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass einer der beteiligten Fahrer aufgrund eines medizinischen Notfalls ohnmächtig war. Nach Unfall in Ulm: 75-jähriger Autofahrer erfolgreich wiederbelebt Der 75-jährige Mann musste wiederbelebt werden. Wegen des Notarzteinsatzes war die Neue Straße bis kurz vor 19 Uhr gesperrt. Wie sich herausstellte, war der Wagen des ohnmächtigen Mannes von einer abschüssigen Seitenstraße auf die Neue Straße gerollt und mit dem anderen Auto zusammengestoßen. Dessen 39-jähriger Fahrer und seine 54-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden dennoch ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 40.000 Euro.