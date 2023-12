Rettungseinsatz nach Schädlingsbekämpfung im Ulmer Schlachthof

per Mail teilen

Eine Schädlingsbekämpfung hat am Samstagabend im Industriegebiet Donautal einen Rettungseinsatz verursacht. Beschäftigte des Ulmer Schlachthofs klagten über Atemwegsbeschwerden.

Am Samstagabend gab es bei der Firma "Ulmer Fleisch" einen Blaulichteinsatz mit Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen. Mehrere Mitarbeiter klagten über Atemwegsreizungen. Zunächst war ein Gasaustritt befürchtet worden. Es stellte sich jedoch heraus, dass ein Insektizid die Ursache der Beschwerden war.

Insektizid verursachte die Atemwegsbeschwerden

Ein Unternehmen hatte nach Polizeiangaben in einem Gebäudeteil des Betriebes ein Insektizid versprüht. Dies wird in regelmäßigen Abständen durchgeführt und soll verhindern, dass sich Schädlinge ansiedeln. Während der Aktion war der Teil des Gebäudes und auch das dazugehörige Treppenhaus durch Warnschilder gesperrt. Außerdem waren die Mitarbeiter schon vorher per E-Mail informiert worden, dass ein Betreten der betroffenen Räume nicht erlaubt ist.

Zwei der betroffenen Mitarbeiter kamen vorsorglich ins Krankenhaus. z-media, Ralf Zwiebler

14 Beschäftigte mussten ärztlich versorgt werden

14 Mitarbeiter hielten sich nicht an die Anordnung und hatten laut Polizei den gesperrten Bereich betreten. Sie klagten danach über Atemwegsreizungen. Die Männer im Alter von 19 bis 54 Jahren wurden von den Rettungskräften versorgt. Zwei der Betroffenen kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu der Missachtung der Warnhinweise kommen konnte.