Spaziergängerin rutscht aus - Rettungsaktion am Ausee

Eine Spaziergängerin ist am Dienstag am Ausee bei Senden im Kreis Neu-Ulm verunglückt. Zu ihrer Rettung waren Feuerwehr, Wasserwacht und ein Hubschrauber alarmiert worden. Die 75-jährige Frau war mit einer anderen Frau am Ufer des Ausees spazieren. An einem schmalen Pfad rutschte die Spaziergängerin ab und drohte in den See zu stürzen, so die Polizei. Ihre Begleiterin hielt sie fest und konnte so verhindern, dass die Frau im Wasser landete. Erst nach fast 30 Minuten konnten sie durch Hilferufe einen Passanten auf sich aufmerksam machen. Er alarmierte die Rettungskräfte. Kurz darauf trafen Feuerwehr und Wasserwacht an der Unglücksstelle ein. Auch ein Hubschrauber wurde alarmiert. Doch inzwischen war es dem Ersthelfer bereits gelungen, die Frau wieder auf den Hang zu ziehen. Die Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht.