Am Mittwoch werden die zwei verbleibenden Teile des Berblinger-Turms an das Ulmer Donauufer angeliefert. Vergangenen Freitag wurde das erste Drittel des stählernen Turms in das Fundament am Donauufer gesetzt - an jener Stelle, an der der Flugpionier Albrecht Ludwig Berblinger im Jahr 1811 mit seinem Flugversuch über die Donau gescheitert war. Am Mittwoch nun folgen Teil zwei und drei des Turms. Die Stahlkonstruktion besteht aus einer Wendeltreppe, deren Mittelachse um zehn Grad Richtung Donau geneigt ist und leicht hin und her schwingt. Die Einweihung des Turms soll am 25. Juni stattfinden, einen Tag später ist der Turm dann öffentlich zugänglich.