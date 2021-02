Die Brückenarbeiten am Hindenburgring in Ulm sollen ab Mittwoch fortgesetzt werden. Die rechte Fahrspur in Richtung Neu-Ulm wird voraussichtlich bis Freitag, jeweils zwischen 9 Uhr und 15:30 Uhr, gesperrt. Laut Stadtverwaltung war bei Arbeiten an der Brücke über die Blau ein Telekommunikationskabel beschädigt worden. Die Reparaturarbeiten sollen bis zum Wochenende abgeschlossen sein.