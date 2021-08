per Mail teilen

Der Aalener Oberbürgermeister Thilo Rentschler (SPD) kritisiert den Gemeinderat von Essingen (Ostalbkreis), der sich für einen Bahnhalt in Essingen ausgesprochen hatte. Alle von Verkehrsexperten erhobenen Fakten sprechen für einen Bahnhalt Aalen-West und nicht für den Bahnhof Essingen, erklärte Rentschler in einer Mitteilung aus dem Aalener Rathaus. Es sei längst beschlossen und mit der Bahn abgesprochen, dass ein zusätzlicher Halt im Westen Aalens anstatt in Essingen eingerichtet werde.