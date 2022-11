Rentner hilft: Polizei schnappt Telefonbetrüger

Weil sich ein 76-Jähriger nicht von einem falschen Polizisten reinlegen ließ, konnte die echte Polizei einen Betrüger festnehmen. Dank der "schauspielerischen Leistung" des Rentners.

Ein versuchter Telefonbetrug in Weißenhorn (Kreis Neu-Ulm) endete am Mittwoch mit einer Festnahme. Ein 76-Jähriger ließ sich nicht von dem falschen Polizisten am Telefon täuschen und rief parallel die echte Polizei an.

Der Betrüger erklärte dem Rentner, seine Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Eine Haftstrafe könne er nur mit einer Kaution verhindern. Den Betrug erkannte der 76-Jährige sofort. Was dann folgte, bezeichnet die Polizei als "herausragende schauspielerische Leistung".

Senior wählt parallel die 110

Der Senior gab dem falschen Polizisten zu verstehen, dass er 32.000 Euro in bar zuhause habe und die Kaution auch gerne zahlen würde. Dass das vermeintliche Opfer parallel zum Telefonat mit seinem Smartphone die 110 wählte, merkte der Betrüger nicht.

Etwa eine Stunde später kam ein 24-Jähriger, um die versprochene Kaution abzuholen. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm wartete schon und nahm den Mann fest. Der mutmaßliche Täter sitzt jetzt in Untersuchungshaft.