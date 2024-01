Herbrechtingen: Rentner fährt mit Vollgas in Supermarkt

Ein 79-jähriger Autofahrer hat am Samstagabend in Herbrechtingen Gas und Bremse verwechselt und ist mit Vollgas in einen Supermarkt gekracht. Zwei Menschen wurden verletzt.

In Herbrechtingen (Kreis Heidenheim) ist am Samstagabend ein Senior mit Vollgas in den Eingangsbereich eines Discounters gefahren. Er hatte laut Polizei Gas und Bremse verwechselt. Die Einsatzkräfte hatten nach dem Ausparkmanöver des Rentners jede Menge zu tun. Markus Brandhuber Der 79-Jährige fuhr rückwärts in die Eingangshalle. Dort befanden sich eine 36-jährige Mutter und ihr 12-jähriger Sohn. Sie wurden beide von dem Auto erfasst. Dabei erlitten sie leichte Verletzungen und wurden vorsorglich in eine Klinik gebracht. Feuerwehr musste Senior aus dem Auto befreien Der Autofahrer musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus seinem Wagen befreit werden. Durch den Aufprall wurde sein Auto so sehr beschädigt, dass ein normales Aussteigen nicht mehr möglich war. Die Polizei hat die kurze Fahrt des Mannes mit Strichen auf dem Parkplatz in Herbrechtingen nachvollzogen. Markus Brandhuber Der gläserne Eingangsbereich des Discounters ist erheblich beschädigt worden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 35.000 Euro. Der BMW-Fahrer wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Außerdem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert, teilte die Polizei mit.