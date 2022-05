Falscher Polizist bei Geldübergabe festgenommen

Ein Rentner aus Weißenhorn im Landkreis Neu-Ulm ist beinahe Opfer falscher Polizisten geworden. Nachdem er die Polizei informiert hatte, konnte ein Geldabholer aus dem Landkreis Sigmaringen festgenommen werden. Der 73-Jährige war in der vergangenen Woche von Unbekannten angerufen worden. Die Falschen Polizisten überredeten ihn, ihnen zum Schutz vor einem Einbruch Bargeld und Schmuck im Wert von 10.000 Euro zu übergeben. Als sie am nächsten Tag weitere 20.000 Euro forderten, wurde der Mann misstrauisch und ging zur Polizei. Die nahm in Ulm bei einer fingierten Geldübergabe einen 37-Jährigen aus dem Landkreis Sigmaringen fest. Er war am Tag zuvor bereits als Geldabholer im Einsatz. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintermännern des Betrugs dauern an.