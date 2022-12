77-Jähriger baut in Giengen zwei Unfälle an derselben Stelle

Déjà-vu für die Feuerwehrleute in Giengen an der Brenz: Innerhalb von 24 Stunden mussten sie zu zwei fast identischen Einsätzen ausrücken: dasselbe Auto, derselbe Graben, derselbe Fahrer.

Ein 77-jähriger Autofahrer aus dem Raum Heidenheim hat in Giengen an der Brenz (Landkreis Heidenheim) an zwei Tagen hintereinander für einen Feuerwehreinsatz gesorgt - mit einem fast identischen Unfall.

Den Anfahrtsweg kannte die Giengener Feuerwehr schon, als sie am Mittwochabend zum Einsatz gerufen wurden. Denn schon am Tag zuvor war der Senior an fast derselben Stelle mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und in den Graben gerutscht.

Die Feuerwehrleute kannten die Handgriffe schon: Bereits am Dienstag mussten sie das Auto des Rentners aus dem Graben ziehen. Am Mittwochabend dann gleich nochmal. ONW-Images

Auch die Handgriffe waren bereits geübt: Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug, holte den Mann aus seinem Auto und zog den Wagen mit Hilfe von Seilwinden aus dem Graben. Auch diesen Unfall überstand der 77-Jährige unverletzt.

77-Jähriger war bereits am Montag von der Straße abgekommen

Der Mann aus dem Raum Heidenheim war der Polizei bereits am Montagnachmittag aufgefallen - da hatte der 77-Jährige in Herbrechtingen (Kreis Heidenheim) für Aufregung gesorgt: Er war mit seinem Wagen zunächst auf einer Kreuzung stehengeblieben, fuhr dann mehrmals auf die Gegenspur, entgegenkommende Autos mussten ausweichen. Die Fahrt endete auf einer Wiese.

Der 77-Jährige muss nun laut Polizei zum Gesundheitscheck. Offenbar sei er nicht mehr in der Lage, sicher Auto zu fahren, so die Polizei. Man werde zur Prüfung der Fahrtauglichkeit des Mannes Kontakt mit dem zuständigen Landratsamt aufnehmen, hieß es weiter.