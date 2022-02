Rentner wegen versuchten Mordes vor Gericht

Ein 78-jähriger Rentner aus dem Kreis Heidenheim muss sich am Dienstag wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Ellwangen verantworten. Der Angeklagte soll in einem Altenheim in Sontheim/Brenz im vergangenen September versucht haben, einen Mitbewohner umzubringen. Dazu soll sich der 78-Jährige nach Angaben des Gerichts in das Zimmer des anderen Seniors begeben haben und ihm heimlich Flüssigbenzin in ein Glas Wasser geschüttet haben. Mitarbeiter des Heims hatten die Tat jedoch rechtzeitig bemerkt. Der Angeklagte wohnt inzwischen nicht mehr in der Einrichtung. Er ist in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.