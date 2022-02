per Mail teilen

Am Neu-Ulmer Petrusplatz haben am Montag die Vorbereitungen für den Abriss der sogenannten "Renftle-Ruine" begonnen. Das hat der Besitzer der Immobilie, die Sparkasse Ulm, angekündigt. Seit sieben Jahren steht an der Stelle des ehemaligen Bettenhauses Renftle ein Rohbau. Nach der Pleite eines Bauunternehmens hatte die Sparkasse das Projekt übernommen, allerdings verzögerten sich die Pläne für ein neues Wohn- und Geschäftshaus. Der Abriss soll nun vier bis sechs Wochen dauern.