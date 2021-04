per Mail teilen

Im Alb-Donau-Kreis ist seit Montag der Wechselunterricht an den Schulen möglich. Beispielsweise am Robert-Bosch-Gymnasium in Langenau. Der Schulleiter Markus Braunmiller im Interview.

In Langenau im Alb-Donau-Kreis konnte am Montag der Wechselunterricht beginnen (Symbolfoto) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Matthias Balk

Während in Ulm, im Kreis Heidenheim und auch im Ostalbkreis wegen der hohen Corona-Inzidenzwerte der Fernunterricht weitergeht, hat beispielsweise am Robert-Bosch-Gymnasium in Langenau der Wechselunterricht begonnen. Seit langem konnten wieder erste Schüler in den Klassenraum kommen.

SWR: Herr Braunmiller, wie war denn die Stimmung am ersten Tag?

Markus Braunmiller: Also grundsätzlich war die Stimmung glaube ich ganz positiv. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass wir die Schüler wiedersehen. Das wurde einfach Zeit. Die Mittelstufe haben wir seit vier Monaten nicht mehr in Präsenz im Haus gehabt. Natürlich waren alle auch ein bisschen angespannt, wie das mit den Testungen laufen wird. Aber soweit ich das jetzt beobachten konnte, war das alles gut. Die Kollegen haben es gut hingekriegt, die Schüler haben es gut hingekriegt. Wir hatten keine positiven Fälle, das ist natürlich auch beruhigend. So gesehen konnte die Schule gut beginnen.

Die Achtklässler waren seit Dezember nicht mehr da. Wie beginnen Sie nach so langer Zeit mit dem Präsenzunterricht?

Für uns ist ganz wichtig, dass wir die Schüler jetzt wieder sammeln. Uns ist klar, dass wir erstmal gucken müssen, wo die Schüler jetzt nicht nur fachlich, sondern auch menschlich stehen. Da ist, glaube ich, viel passiert und nicht alle haben das gleich gut verkraftet, diese lange Lockdown-Phase. Für uns steht ganz klar im Mittelpunkt, dass wir die Schüler abholen, wo sie stehen, dass wir die Klassen wieder sammeln.

Haben Sie denn auf dem Weg auch Schüler verloren, haben Sie da etwas feststellen können?

Je länger die Fernunterrichtsphase ging, umso häufiger kamen die Berichte von den Kolleginnen und Kollegen, dass sie Schüler nicht mehr erreichen. Das ist sicherlich deutlich mehr geworden. Ich hatte den Eindruck, am Anfang lief das alles noch ganz gut. Wir waren technisch viel besser aufgestellt als letztes Jahr. Da war eine recht große Zufriedenheit auf allen Seiten. Aber je länger das jetzt ging, umso häufiger waren auch die Berichte von Kolleginnen und Kollegen, dass Schülerinnen und Schüler verloren gehen.

Sie sind jetzt nicht im Wechselunterricht, sondern im vollständigen Präsenzunterricht?

Nein, wir sind jetzt im Wechselunterricht. Aber es ist ja trotzdem das erste Mal, dass wir seit vier Monaten die Mittelstufe überhaupt wieder zu sehen bekommen. Also, jetzt erst Mal den halben Jahrgang, und wir hoffen, dass die Zahlen stabil bleiben, so dass wir nächste Woche die andere Hälfte auch noch zu Gesicht bekommen. Wir freuen uns wirklich drauf, und ich glaube, es ist für viele Kinder wirklich wichtig, dass es jetzt wieder Präsenzunterricht gibt.

Ist es denn schon klar, wie es nächste Woche weitergeht?

Nein, da müsste ich jetzt die Kristallkugel befragen. Momentan hängt es von den Inzidenzzahlen ab. Es wird anscheinend darüber diskutiert, ob man die Inzidenz doch absenkt, bis zu der der Präsenzunterricht abgehalten werden kann. Ich glaube, es ist müßig, darüber zu spekulieren. Wir hoffen, dass wir die zweite Hälfte unserer Schüler auch noch zu Gesicht bekommen habe. Meine Hand ins Feuer dafür legen wollte ich sicher nicht.

Langenau ist ja im Moment fast die Insel der Glückseligen: Sie dürfen wieder unterrichten, die Schulen in Ulm aber müssen beim Fernunterricht bleiben, bei einem Inzidenzwert von knapp unter 200 in der Stadt. Empfinden Sie das als hohes Risiko für sich und die Schüler und die Kollegen, wenn sie bei der steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen auch im Alb-Donau-Kreis den Unterricht fortsetzen?

Es sind hohe Inzidenzen, keine Frage. Die Kinder kommen zusammen. Die Kinder kommen natürlich auch im Nahverkehr zusammen. Wir sind eine Schule mit einem großen Einzugsgebiet, wo viele Kinder mit dem Bus anreisen müssen. Und da gibt's keine zusätzlichen Busse. Da ist natürlich auch wenig Kontrolle da. Das ist sicherlich ein Problem. Ich hoffe, dass die Testungs-Strategie funktioniert, dass wir über die Tests tatsächlich gegebenenfalls Infektionsketten so schnell durchbrechen können, das wir nicht dazu beitragen, die Pandemie weiter zu verbreiten. Aber ich glaube schon, dass es richtig und wichtig war, Kindern jetzt wieder die Möglichkeit für Präsenzunterricht zu bieten.