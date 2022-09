per Mail teilen

Unmittelbar vor Schulbeginn fehlen auch zwischen Ostalb und Oberschschwaben viele Lehrkräfte. Man habe dies wissentlich in Kauf genommen, hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft heute bei einer Pressekonferenz der Landesregierung vorgeworfen. An der Werkrealschule in Bopfingen zum Beispiel sind zwei komplette Lehrstellen unbesetzt, sagte Rektor Lars Wolf dem SWR.