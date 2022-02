Die Stadt Langenau plant in diesem Jahr mit einem Rekordhaushalt von rund 46 Millionen Euro. Das geht aus dem Entwurf hervor, der am Montag im Sozial- und Verwaltungsausschuss eingebracht wurde. Wie eine Sprecherin der Stadt dem SWR sagte, sind Ausgaben in Höhe von rund 17 Millionen Euro vorgesehen. Etwa sechs Millionen mehr als in den Jahren zuvor. Ein großer Teil ist laut einer Sprecherin der Stadt für Schulen und Kindergärten geplant.