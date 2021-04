Der Neu-Ulmer Ballonfahrer Moritz Friess hat einen neuen deutschen Rekord mit einem Heißluftballon aufgestellt. Wie die "Südwest Presse" am Freitag berichtet, war der 49-Jährige 13 Stunden und 32 Minuten in der Luft - so lange wie kein anderer in Deutschland zuvor. Auf der Fahrt von Würzburg noch Höchstädt im Kreis Dillingen hat Friess 130 Kilometer zurückgelegt.