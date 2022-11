Unfall auf der A7 bei Rainau: Linienbus und Auto zusammengestoßen

per Mail teilen

Auf der A7 sind am Mittwochnachmittag vor der Ausfahrt Aalen/Westhausen ein Linienbus und ein Auto zusammengestoßen. Die Autobahn war gesperrt, vier Menschen wurden verletzt.

Auf der A7 sind zwischen den Anschlussstellen Aalen/Oberkochen und Aalen/Westhausen ein Linienbus und ein Auto zusammengestoßen. Vier Menschen wurden laut Polizei verletzt, es entstand ein Sachschaden von 75.000 Euro.

Fahrer des Linienbusses übersieht offenbar Stauende

Offenbar hatte der Fahrer des Linienbusses das Ende eines Staus übersehen und war auf ein Auto aufgefahren. Der Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls nach rechts in die Böschung geschleudert. Alle vier Insassen im Alter zwischen 64 und 71 Jahren wurden verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Die A7 wurde in Fahrtrichtung Würzburg voll gesperrt. Am Linienbus und am Auto entstand Totalschaden.